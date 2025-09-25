Incendi globali | brucia il 3% della Terra ma l’Italia ha la tecnologia
Nel 2024 peggiorano gli incendi globali: 394 milioni di ettari in fumo. In Italia cresce la resilienza grazie a software avanzati per la sicurezza ambientale. Ogni anno, mediamente, 394 milioni di ettari, pari a quasi il 3% delle terre emerse a livello mondiale, vengono distrutti da un incendio. A riportarlo è il portale statistico Our world in data, rielaborando i dati del Global Wildfire Information System per l’ultimo decennio (2015-2024). Di questi, una parte si rigenera, un’altra viene colpita in più occasioni. Le cifre sono significative, anche se le foreste e i campi coltivati incidono rispettivamente solo per l’8,26% e per il 7,28% del totale, mentre praterie (42%) e savana (40%) costituiscono i tipi di territorio più coinvolti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: incendi - globali
NASCE A RIVOLI IL DISPOSITIVO PER EVITARE INCENDI SU AUTO, CAMION E BUS Un concentrato di competenza, innovazione e visione. È la Hutchinson di via Bruno a Rivoli che ieri ha ricevuto la visita del presidente del consiglio regionale Davide Nicc - facebook.com Vai su Facebook
Una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, la “Family Boat”, è stata attaccata da un drone mentre era al largo del porto tunisino di Sidi Boud Said. Prima un boato, poi un incendio: al momento dell’impatto, c’erano solo due membri dell’equipaggio, ent - X Vai su X
Ogni anno il 3% delle terre emerse brucia per gli incendi. Ora il software italiano “Unique” raccoglie segnalazioni in tempo reale e valuta il tipo di intervento necessario - Palma, ceo di Regola, azienda specializzata in tecnologia per la sicurezza: « ... Riporta corriere.it
Rischio incendi boschivi: prorogato al 21 settembre il divieto di abbruciamenti - È stato prorogato fino al 21 settembre 2025 il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali in tutta la Toscana. Come scrive lanazione.it