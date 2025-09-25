Incendi globali | brucia il 3% della Terra ma l’Italia ha la tecnologia

Nel 2024 peggiorano gli incendi globali: 394 milioni di ettari in fumo. In Italia cresce la resilienza grazie a software avanzati per la sicurezza ambientale. Ogni anno, mediamente, 394 milioni di ettari, pari a quasi il 3% delle terre emerse a livello mondiale, vengono distrutti da un incendio. A riportarlo è il portale statistico Our world in data, rielaborando i dati del Global Wildfire Information System per l’ultimo decennio (2015-2024). Di questi, una parte si rigenera, un’altra viene colpita in più occasioni. Le cifre sono significative, anche se le foreste e i campi coltivati incidono rispettivamente solo per l’8,26% e per il 7,28% del totale, mentre praterie (42%) e savana (40%) costituiscono i tipi di territorio più coinvolti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

