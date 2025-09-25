Incastrato sotto le ruote di un camion operaio gravissimo al Civile

Bresciatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È ricoverato in gravi condizioni al Civile di Brescia l'operaio di 48 anni rimasto coinvolto in un brutto infortunio sul lavoro nella tarda mattinata di giovedì all'azienda Vanoli Ferro spa di Soncino, in provincia di Cremona: inizialmente soccorso in codice giallo, è stato poi trasferito. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incastrato - sotto

Ciclista investito e incastrato sotto un camion in via Mantova: 33enne gravissimo in Rianimazione

Incidente nella notte: motociclista precipita nella scarpata per quindici metri e resta incastrato sotto la moto

Autobus incastrato sotto la barra del passaggio a livello: paura a San Menaio e traffico in tilt

incastrato sotto ruote camionGrave infortunio a Soncino, operaio resta incastrato tra le ruote di un camion e alcune sbarre di ferro - È stato portato in elisoccorso all’ospedale di Brescia e rischia l’amputazione di una gamba ... Riporta msn.com

Tragedia in A4, furgone si schianta contro un camion e rimane incastrato: conducente muore tra le lamiere - Drammatiche le immagini dell’incidente che si sono presentate davanti ai soccorritori. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Incastrato Sotto Ruote Camion