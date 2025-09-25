Incastrata la banda del rame | cinque arresti
I carabinieri del nucleo radiomobile di Sacile e di Pordenone hanno arrestato cinque persone di nazionalità rumena accusate di furto e tentato furto nella zona industriale di Roveredo in Piano. Il gruppo, formato da cinque persone, è stato intercettato dalle forze dell'ordine a bordo di un. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Tentato omicidio in Montagnola, la banda incastrata dai video su Tiktok e da un tatuaggio a forma di Kalashnikov: 3 arresti
Anziane rapinate a Lodi: incastrata la banda del supermercato
Banda del rame, l'allarme di un'azienda incastra il gruppo di romeni: cinque arrestati - Cinque arresti e, con ogni probabilità, una sfilza di furti evitati nelle aziende del Friuli Occidentale. Lo riporta ilgazzettino.it
Tentano di rubare rame: scoperti dai dipendenti, arrestati cinque uomini - Lucca, 18 luglio 2025 – Provano a rubare una bobina di rame da 25mila euro in un’azienda a Capannori, ma vengono scoperti dai dipendenti: arrestati cinque uomini per tentato furto aggravato in ... Lo riporta lanazione.it