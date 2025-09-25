In un periodo nero per la madre Sarah Ferguson la principessa Eugenia di York lancia un’importante iniziativa contro la moda contraffatta

C ome sopravvivere a uno scandalo che ha distrutto la reputazione dei genitori e rischia di rovinare anche le figlie? Basta forse seguire l’esempio della principessa Eugenia. Mentre la madre Sarah Ferguson e il padre Andrea di York subiscono le terribili ripercussioni della loro innegabile amicizia con il pedofilo Epstein, Eugenia ha fatto l’impensabile: nonostante i venti contrari, ha appena annunciato una nuova iniziativa personale contro gli abusi nell’industria degli abiti e degli accessori contraffatti. Eugenia di York e l’intervento per la scoliosi: «Non riuscivo ad alzarmi dal letto» X Leggi anche › Lavoro minorile, riguarda 138 milioni di bambini. 🔗 Leggi su Iodonna.it

