In the Lost Lands recensione del film di Paul WS Anderson

Da quando ha realizzato il primo Mortal Kombat ormai trent’anni fa, Paul W.S. Anderson è diventato in un modo o nell’altro il paladino principale di quello che una volta era il cosiddetto “B-Movie”. La sua intera carriera di cineasta si è dipanata declinando tale tipo di produzione, con diversi tipi di budget e altrettanto eterogenei risultati, sia artistici che al botteghino. Ultimo “nato” da questa idea di fare cinema che sembra sempre più sul viale del tramonto – ormai scissa tra chi realizza film a bassissimo budget quasi mai destinati allo streaming e chi invece tenta la via dell’autorialità all’interno del divertimento di genere – arriva In the Lost Lands, che vede protagonisti Dave Bautista e la sempre presente Milla Jovovich, “musa” di Anderson davanti al macchina da presa quanto nella vita. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
