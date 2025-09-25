In Portogallo supplicano Mourinho | I nostri arbitri sono scarsi salvaci perché solo tu puoi cambiarli A Bola

José Mourinho è per il Portogallo quello che un capolavoro dell’arte per un italiano o un francese. Un motivo di cui essere orgogliosi di essere nato in quel Paese. E come spesso capita gli si attribuiscono poteri magici per poter cambiare ciò che non va. L’orgoglio di essere portoghesi e la certezza che con l’arrivo dello Special One sulle rive del Tago tutto potrà cambiare, anche gli arbitri e l’utilizzo del Var. Hugo do Carmo, editorialista a Bola, il quotidiano sportivo lusitano, lo dice senza mezzi termini: José in te confidiamo. Lui non a caso appena arrivato è stato deferito dall’associazione arbitri per aver detto qualche l’editorialista ha scritto e cioè che gli arbitri non si assumono responsabilità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

