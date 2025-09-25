In pensione anticipata a 60 anni con il riscatto della laurea a 900 euro conviene davvero? Ecco due simulazioni

Orizzontescuola.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approda nelle commissioni parlamentari il disegno di legge 14132025 che promette di rivoluzionare il sistema previdenziale del personale scolastico. La senatrice Carmela Bucalo, esponente di Fratelli d’Italia, ha presentato una proposta normativa che consentirebbe il riscatto della laurea a costi drasticamente ridotti, fissando l’importo a circa 900 euro per anno accademico invece degli attuali 6.076 euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pensione - anticipata

Confermato il Bonus Giorgetti: più soldi in busta paga per chi rinuncia alla pensione anticipata

Pensione anticipata sempre più difficile: l’effetto dei tagli del Governo

Pensione anticipata contributiva: cos’è e come si esce nel 2025

pensione anticipata 60 anniIn pensione anticipata a 60 anni con il riscatto “light” della laurea a 900 euro: le simulazioni - Abbiamo simulato due casi concreti, uno femminile e uno maschile, per capire l’impatto della proposta Bucalo dedicata al personale della scuola. Scrive repubblica.it

pensione anticipata 60 anniPensione a 60 anni con il riscatto della laurea a 900 euro: la proposta Bucalo divide - Pensione a 60 anni con riscatto laurea a 900 euro: la proposta Bucalo divide insegnanti e politica tra vantaggi e tagli agli assegni. Secondo catania.liveuniversity.it

Cerca Video su questo argomento: Pensione Anticipata 60 Anni