In pensione anticipata a 60 anni con il riscatto della laurea a 900 euro conviene davvero? Ecco due simulazioni
Approda nelle commissioni parlamentari il disegno di legge 14132025 che promette di rivoluzionare il sistema previdenziale del personale scolastico. La senatrice Carmela Bucalo, esponente di Fratelli d’Italia, ha presentato una proposta normativa che consentirebbe il riscatto della laurea a costi drasticamente ridotti, fissando l’importo a circa 900 euro per anno accademico invece degli attuali 6.076 euro. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: pensione - anticipata
Confermato il Bonus Giorgetti: più soldi in busta paga per chi rinuncia alla pensione anticipata
Pensione anticipata sempre più difficile: l’effetto dei tagli del Governo
Pensione anticipata contributiva: cos’è e come si esce nel 2025
In pensione anticipata a 60 anni con il riscatto “light” della laurea a 900 euro: le simulazioni - X Vai su X
Con le retribuzioni attuali è impossibile raggiungere la pensione anticipata a 64 anni, neppure dopo 40 anni di contributi ed il ricorso al TFR. - facebook.com Vai su Facebook
In pensione anticipata a 60 anni con il riscatto “light” della laurea a 900 euro: le simulazioni - Abbiamo simulato due casi concreti, uno femminile e uno maschile, per capire l’impatto della proposta Bucalo dedicata al personale della scuola. Scrive repubblica.it
Pensione a 60 anni con il riscatto della laurea a 900 euro: la proposta Bucalo divide - Pensione a 60 anni con riscatto laurea a 900 euro: la proposta Bucalo divide insegnanti e politica tra vantaggi e tagli agli assegni. Secondo catania.liveuniversity.it