In ospedale con mal di stomaco e nausea più di 1000 studenti indonesiani intossicati alla mensa scolastica

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Indonesia, oltre 1171 bambini si sono ammalati per intossicazione, dopo aver mangiato i pasti scolastici gratuiti del programma del presidente Prabowo, che punta a nutrire 80 milioni di studenti. Da gennaio 2025, sarebbero ne sarebbero stati colpiti oltre 6mila. Sono in molti a chiedere la sospensione del programma, ma il governo resiste. 🔗 Leggi su Fanpage.it

