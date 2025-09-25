In merito all’articolo su Elio Germano riceviamo la segnalazione di un errore e prontamente rettifichiamo

Nell'articolo del 23 settembre scorso in cui riportavamo delle anticipazioni di stampa dell'intervista ad Elio Germano a Vanity Fair, ci siamo soffermati sul passaggio in cui l'attore ha rammentato la querelle con il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla premiazione dei David di Donatello del maggio scorso. Ne era nato un botta e risposta tra l'attore di "Confidenza" ed esponenti del governo. Nell'articolo c'è un errore – di cui ci scusiamo con i lettori e con i protagonisti- in cui si fa riferimento a un'altra vicenda che con Germano non ha nulla a che vedere, ma che riguarda, invece, Luca Marinelli.

