In Italia cresce l' import di olio extra Ue gli agricoltori pugliesi | Prezzi a 2,29 euro al kg è concorrenza sleale

“L’invasione di olio extra Ue alimenta il rischio di frodi e inganni ai danni dei consumatori, le esportazioni di olio di oliva dalla Tunisia sono aumentare in quantità del 39,4% e l’Italia è stata il principale importatore con una quota del 26,8% anche a prezzi stracciati”. La denuncia arriva da. 🔗 Leggi su Baritoday.it