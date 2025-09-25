In Italia cresce l' import di olio extra Ue gli agricoltori pugliesi | Prezzi a 2,29 euro al kg è concorrenza sleale
“L’invasione di olio extra Ue alimenta il rischio di frodi e inganni ai danni dei consumatori, le esportazioni di olio di oliva dalla Tunisia sono aumentare in quantità del 39,4% e l’Italia è stata il principale importatore con una quota del 26,8% anche a prezzi stracciati”. La denuncia arriva da. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Olio import Tunisia: Coldiretti Puglia denuncia concorrenza sleale - Coldiretti Puglia denuncia l’aumento dell’import di olio dalla Tunisia a basso costo: rischio frodi e concorrenza sleale per i produttori italiani. Riporta pugliapress.org
Cresce l'export di olio di oliva tunisino ma calano i profitti - Lo rivelano i dati pubblicati dall'Osservatorio nazionale dell'Agricoltura (Onagri), secondo cui questo calo è dovuto principalmente al crollo dei prezzi sui mercati internazionali: il prezzo medio al ... Come scrive ansa.it