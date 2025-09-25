In Francia Sarkozy condannato a 5 anni per scandalo fondi libici
Milano, 25 set. (askanews) - Nicolas Sarkozy è stato condannato a 5 anni di prigione da un tribunale di Parigi per "associazione a delinquere", con mandato di arresto a effetto differito ed esecuzione provvisoria. Il caso è quello dei fondi libici, per cui l'ex presidente francese è stato ritenuto colpevole di aver accettato finanziamenti illegali durante la campagna presidenziale del 2007 dal dittatore libico Muammar Gheddafi. Sarkozy, arrivato in tribunale con la moglie Carla Bruni, con cui ha assistito alla lettura della sentenza, è stato invece assolto dalle accuse di corruzione, ricettazione e appropriazione indebita di fondi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
