Aprirà in Fiera Milano entro la fine dell’anno la prima Casa del Made in Italy che dà il via, con la firma del protocollo tra il ministero delle Imprese del Made in Italy, Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano all'avvio di un rapporto stabile e continuativo di collaborazione a livello territoriale per sostenere le imprese, le filiere industriali dei territori e l’export attraverso una presenza istituzionale nelle principali manifestazioni espositive italiane. A firmare l’intesa Adolfo Urso ministro delle Imprese e del Made in Italy, Giovanni Bozzetti presidente di Fondazione Fiera Milano e Roberto Foresti vice direttore generale di Fiera Milano che, dopo la firma, hanno annunciato la nascita della prima “Casa” che sarà ospitata negli spazi del Centro Servizi del quartiere espositivo di Rho. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In Fiera Milano la prima Casa del Made in Italy