Siena, 25 settembre 2025 – Si sono ritrovati nella stessa aula, a pochi metri l’uno dall’altra. Seduta al banco degli imputati la donna di 48 anni, che vive a Siena, accusata dell ’ incendio doloso del laboratorio di pasticceria l’Officina dei dolci, in via Sprugnoli, nella zona di viale Toselli. Un rogo che fece scalpore, il 9 gennaio 2023. E suscitò la reazione delle associazioni di categoria che chiesero di fare piena luce sul brutto episodio affinché non si ripetessero più fatti così inquietanti. Seduto in aula ma dove sta il pubblico Giovanni Carli, parte civile nel procedimento in quanto proprietario del laboratorio bruciato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In fiamme laboratorio di pasticceria. Spariti 25mila euro: donna a giudizio