In estate controlli Nas in tutta Italia irregolarità al 37%

ROMA (ITALPRESS) – A conclusione della campagna “Healthy Summer 2025” avviata a giugno dai Carabinieri del NAS – su indicazione del Ministero della Salute e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri sono state effettuate 3.563 ispezioni presso agriturismi, stabilimenti balneari, villaggi turistici, strutture socio-assistenziali, centri benessere, esercizi di ristorazione su autostrade e vie di comunicazione, aree di transito (porti, aeroporti e stazioni) nonchè attività di street food. Le verifiche hanno evidenziato 1.331 situazioni non conformi (pari al 37% dei controlli), con la segnalazione di 1. 🔗 Leggi su Ildenaro.it