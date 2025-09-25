In Emilia-Romagna nel 2025 ci sono già 47 morti sul lavoro

Da gennaio del 2025, in Emilia-Romagna, ci sono state 47 morti sul lavoro. Si tratta di un numero in linea rispetto a quanto accaduto nel 2024, così come lo sono le malattie professionali denunciate (4.878) e gli infortuni (45.438).I settori più colpiti sono quelli dell'edilizia e.

