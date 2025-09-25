In consiglio noi c’eravamo E’ la minoranza che lo diserta

"È la minoranza che diserta i banchi del Consiglio Comunale e spesso esce dall’aula prima di discutere temi importanti". Il sindaco Maurizio Gambini respinge al mittente le accuse del consigliere comunale Gianluca Carrabs, che nei giorni scorsi è intervenuto sullo slittamento del dibattito sul turismo in consiglio comunale. "Va bene la campagna elettorale – dice il sindaco – ma ci vuole onestà intellettuale. Nell’ultima seduta del Consiglio il numero legale è mancato già da prima di arrivare al punto sul turismo, ed è successo, come spesso accade, anche perché mancavano nella minoranza diversi erano assenti o hanno lasciato la seduta in anticipo, tra questi ultimi il consigliere Scaramucci, che lavora proprio nel settore del turismo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

