In città la polizia locale è con lo spray al peperoncino scaduto
“È con profonda indignazione che ho appreso una notizia di inaccettabile gravità che riguarda la polizia locale di Trento. Come ho potuto accertare, molti agenti hanno in dotazione spray al peperoncino scaduti da svariati mesi”.A dirlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
In questa notizia si parla di: citt - polizia
SICUREZZA URBANA IN CITTA’, ECCO 38 NUOVE TELECAMERE. LA RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA AVRA’ 180 DISPOSITIVI L’ASSESSORE BASILICO: COSI’ L’AMMINISTRAZIONE DI PANGRAZIO SUPPORTA LE FORZE DI POLIZIA E’ stata installata s - facebook.com Vai su Facebook
Polizia locale. Ora c’è il nuovo regolamento - GROSSETOQuest’anno la polizia locale toscana potrà avere un motivo in più per celebrare la giornata del 16 maggio dedicata proprio alla polizia locale: nei giorni scorsi, infatti, la Regione Toscana ... Da lanazione.it
Polizia locale: Manfredi (Anci), “presidio di legalità fondamentale peri Comuni” - Lo afferma Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci e sindaco di Napoli, in occasione della ricorrenza di San ... Come scrive agensir.it