In città la polizia locale è con lo spray al peperoncino scaduto

Trentotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“È con profonda indignazione che ho appreso una notizia di inaccettabile gravità che riguarda la polizia locale di Trento. Come ho potuto accertare, molti agenti hanno in dotazione spray al peperoncino scaduti da svariati mesi”.A dirlo è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Daniele. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: citt - polizia

