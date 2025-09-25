In centro a Milano ha aperto una nuova Esselunga

Esselunga ha aperto un nuovo negozio LaEsse in via Giuseppe Parini a Milano (zona Piazza della Repubblica). Il punto vendita, il dodicesimo con questo format, non è un vero e proprio supermercato, ma è più simile a un negozio di vicinato.Lo store ha un assortimento di circa 3mila prodotti e ci. 🔗 Leggi su Milanotoday.it