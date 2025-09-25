In centro a Milano ha aperto una nuova Esselunga

Milanotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esselunga ha aperto un nuovo negozio LaEsse in via Giuseppe Parini a Milano (zona Piazza della Repubblica). Il punto vendita, il dodicesimo con questo format, non è un vero e proprio supermercato, ma è più simile a un negozio di vicinato.Lo store ha un assortimento di circa 3mila prodotti e ci. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: centro - milano

Zona Bianca, Garlasco e la maxi-inchiesta sull’urbanistica di Milano al centro del talk

Caos in centro e invasione islamica a Milano. Musulmani riuniti per l'Ashura | GUARDA

Il maltempo flagella il Nord e ora spaventa pure il Centro Italia. A Milano morta una donna, travolta da un albero caduto durante una violenta tempesta

centro milano ha apertoCodau 2025, Milano città universitaria al centro del dialogo tra atenei e istituzioni - La ventiduesima edizione del Convegno Nazionale del CoDAU, ospitata presso l’Università Bocconi, ha aperto un altro giorno di lavori dedicati alla competizione e alla collaborazione tra ... msn.com scrive

centro milano ha apertoMilano: natura sport e inclusione col Giardino Pepe-Borsieri - Nel cuore del quartiere Isola è stato aperto al pubblico il Giardino Pepe- Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Centro Milano Ha Aperto