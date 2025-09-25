In casa nascondeva dosi di droga e duemila euro in contanti | arrestato 19enne

I carabinieri della stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, residente nel comune etneo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è il frutto di un’attività info-investigativa accurata, condotta dai militari con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

