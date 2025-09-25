In casa nascondeva dosi di droga e duemila euro in contanti | arrestato 19enne

Cataniatoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione di Zafferana Etnea hanno arrestato un ragazzo di 19 anni, residente nel comune etneo, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è il frutto di un’attività info-investigativa accurata, condotta dai militari con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: casa - nascondeva

Nascondeva un enorme carico di droga in casa: arrestato un insospettabile operaio tarantino

Nascondeva una pistola carica dentro casa: fermato un 35enne

Sabaudia, nascondeva in casa due bici rubate: denunciata per ricettazione

casa nascondeva dosi drogaPistole e cocaina in casa, arrestato spacciatore a Rozzano - 36enne mentre si stava allontanando dall’appartamento a bordo di un’auto, in direzione di un parcheggio in via Bruno Buozzi. Segnala msn.com

casa nascondeva dosi drogaRimini. Gli trovano in casa droga, soldi e armi: morde i carabinieri e viene arrestato - Sorpreso con in casa 500 grammi di droga tra cocaina e hashish, banconote false, un taser e una balestra con dardi di metallo. Riporta corriereromagna.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Nascondeva Dosi Droga