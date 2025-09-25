In casa di Acquaroli | Il nostro Francesco umile e disponibile

POTENZA PICENA (Macerata) "Il nostro Francesco è rimasto lo stesso di prima: sempre umile e disposto a parlare con chiunque. Lo abbiamo visto crescere e adesso speriamo che possa complementare il lavoro che ha già avviato in Regione". Così a Potenza Picena descrivono il governatore uscente, Francesco Acquaroli, originario della frazione di San Girio, candidato con il centrodestra per centrare il mandato bis alla guida delle Marche. In passato sindaco della città e deputato di Fratelli d’Italia, sono tanti i ricordi che ha lasciato tra i concittadini e nella frazione dov’è cresciuto, San Girio, che ovviamente fa il tifo per lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

