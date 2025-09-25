In casa di Acquaroli | Il nostro Francesco umile e disponibile
POTENZA PICENA (Macerata) "Il nostro Francesco è rimasto lo stesso di prima: sempre umile e disposto a parlare con chiunque. Lo abbiamo visto crescere e adesso speriamo che possa complementare il lavoro che ha già avviato in Regione". Così a Potenza Picena descrivono il governatore uscente, Francesco Acquaroli, originario della frazione di San Girio, candidato con il centrodestra per centrare il mandato bis alla guida delle Marche. In passato sindaco della città e deputato di Fratelli d’Italia, sono tanti i ricordi che ha lasciato tra i concittadini e nella frazione dov’è cresciuto, San Girio, che ovviamente fa il tifo per lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: casa - acquaroli
Da Ciarapica a Catena, sindaci in campo. E Schlein va a "casa" di Acquaroli
Schlein a casa di Acquaroli: "Cinque anni di disastri, si cura solo chi ha i soldi"
Zingaretti spinge Ricci: "Acquaroli vada a casa,. Legnini meglio di Castelli"
Anche nelle Marche, lasciamoli di nuovo a casa. Domenica 28 e lunedì 29 settembre confermiamo la scelta giusta: avanti con Fratelli d’Italia e Acquaroli Presidente. - facebook.com Vai su Facebook
Ad #Ancona, tutti i leader di centrodestra sul palco per lanciare la corsa di #Acquaroli nelle regionali nelle #Marche. #Meloni rivendica i risultati del governo e stronca il grillino #Conte. Poi gli interventi di #Salvini e #Tajani - X Vai su X
In casa di Acquaroli: Il nostro Francesco umile e disponibile; Il ministro Schillaci con Salvini per Acquaroli. Matteo Ricci a rapporto dai sindacati; Francesco Acquaroli: «Aiuti agli under 35 per comprare casa».
In casa di Acquaroli: "Il nostro Francesco umile e disponibile" - Viaggio a Potenza Picena, dov’è stato consigliere e sindaco "Sulle scale del municipio c’era la fila per parlare con lui" . Da msn.com
Il Governo in piazza per Acquaroli. Giorgia Meloni: «Francesco fa e non dice. Non fidatevi di chi parla soltanto» - di Luca Patrassi (Foto di Giusy Marinelli) «Cinque anni fa le Marche erano sulla strada del declino, ora sono orgogliosamente tra le regioni guida dell’Italia. Scrive cronachefermane.it