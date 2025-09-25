In Campania si trasloca sempre meno | Caserta al secondo posto dopo Napoli
In Campania si trasloca sempre meno: negli ultimi dodici mesi le richieste di cambi casa sono diminuite del 20%, segnalando un forte rallentamento della mobilità abitativa. È quanto emerge dall’Osservatorio Traslochi di ProntoPro, che fotografa le tendenze del settore a livello nazionale e. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: campania - trasloca
Brucellosi bufalina. Gemmato su casi in provincia di Caserta: “Prevalenza dell’infezione ridotta in meno di un anno” - Il sottosegretario: “Un risultato eccezionale che testimonia l’efficacia dell’azione del Governo Meloni, da me fortemente sostenuta, nell’eradicazione di questa malattia che, oltre agli animali, può ... Come scrive quotidianosanita.it
West Nile, quarta vittima del 2025 è in Campania: uomo di 80 anni morto a Caserta - E' un anziano di 80 anni la prima vittima in Campania (la quarta in Italia nel 2025) dell'infezione da West Nile. Scrive tg24.sky.it