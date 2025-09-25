In calo le intossicazioni i dati della Asl

PISTOIA Intossicazioni da funghi meno frequenti, il che denota probabilmente una maggiore informazione diffusa tra gli appassionati, ma il supporto di esperti micologi resta l’unico metodo possibile per scongiurare del tutto ogni rischio connesso al consumo di funghi. Con l’imperversare della raccolta entrano nel pieno della loro attività anche gli sportelli micologici, servizio gratuito messo a disposizione dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Toscana Centro che in zona Pistoia si trovano in viale Matteotti 19 (il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 12 alle 13, il lunedì anche dalle 14 alle 16; 0573 353614) e a Massa e Cozzile in via 1° Maggio 154 (il lunedì e il giovedì dalle 12 alle 13, il lunedì anche dalle 14 alle 16; 0572 428010572 942805). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In calo le intossicazioni, i dati della Asl

FIRENZE - Raccolta funghi, attivi gli sportelli micologici dell’Asl Toscana Centro: nel 2024, 22 casi di intossicazione. Il dato complessivo conferma, comunque, un trend in calo rispetto agli anni passati: 35 casi di intossicazioni nel 2023 e 78 nel 2022. - X Vai su X

