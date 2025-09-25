In bici con due chili di cocaina arrestato

Gira in bici con due panetti di cocaina nascosti nello zaino, ma viene scoperto dai militari del Nucleo operativo e radiomobile di Tolentino durante un posto di controllo a Caldarola e finisce in manette. Si tratta del 58enne anconetano Andrea Matellicani, che ora si trova nel carcere di Montacuto. L'altro ieri intorno alle 8.30, i carabinieri hanno notato l'uomo in sella a una bicicletta di un certo valore economico: marca e colore corrispondevano a una di quelle ricercate in seguito a una denuncia di furto in provincia negli ultimi giorni. Hanno quindi proceduto al controllo, mentre l'anconetano iniziava a dare segni di nervosismo e agitazione.

Trasporta due chili di cocaina in sella a una bici rubata: arrestato

