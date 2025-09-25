In arrivo la dodicesima edizione di Art2night la notte bianca dell’arte

Per una notte, Bergamo si trasforma: Art2night, giunta alla sua dodicesima edizione, riscopre la città attraverso l’arte, accendendo di nuova luce i suoi spazi più evocativi. Anche quest’anno, tantissime le proposte artistiche e culturali che intrecciano musica, teatro, danza, fotografia, architettura e narrazioni storiche, nel cuore di un progetto che è una vera coproduzione corale. Un’edizione che si snoda tra luoghi storici e spazi contemporanei, proponendo diversi percorsi artistici adatti ad ogni sensibilità. L’Associazione Art Maiora, in collaborazione con Peo Comunicazione Culturale e d’Impresa, ha infatti organizzato anche quest’anno 4 differenti percorsi tematici: arte, tour, musica e spettacoli arricchiranno splendide location tra città e provincia, fino a tarda sera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

