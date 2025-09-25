In America c' è chi mette in discussione la Mls e il modello americano del calcio

Per quasi trent’anni, la MajorLeague Soccer (Mls) ha governato il calcio professionistico negli Stati Uniti come un monopolio. Era l’unica lega maschile riconosciuta in Division I del sistema calcistico statunitense, con controllo centralizzato, espansione a prezzi astronomici e un modello chiuso che escludeva le ambizioni interne: se volevi giocare ai massimi livelli, dovevi entrare dalla porta che l’Mls apriva, e pagare per farlo. Adesso la United Soccer League (Usl) ha annunciato che lancerà un proprio campionato di Division I maschile nel 2027-28, con l’obiettivo di affiancare l’Mls e portare con sé un sistema di promozione e retrocessione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

