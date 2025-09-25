In America c' è chi mette in discussione la Mls e il modello americano del calcio
Per quasi trent’anni, la MajorLeague Soccer (Mls) ha governato il calcio professionistico negli Stati Uniti come un monopolio. Era l’unica lega maschile riconosciuta in Division I del sistema calcistico statunitense, con controllo centralizzato, espansione a prezzi astronomici e un modello chiuso che escludeva le ambizioni interne: se volevi giocare ai massimi livelli, dovevi entrare dalla porta che l’Mls apriva, e pagare per farlo. Adesso la United Soccer League (Usl) ha annunciato che lancerà un proprio campionato di Division I maschile nel 2027-28, con l’obiettivo di affiancare l’Mls e portare con sé un sistema di promozione e retrocessione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: america - mette
Oggi alle 17:00 abbiamo inaugurato “INDIANI D’AMERICA – Il Popolo del Grande Spirito” nella Manica Lunga del Castello Paleologo di Casale Monferrato: un percorso etnografico e didattico curato da Mauro Galfrè che mette al centro cultura, spiritualità e - facebook.com Vai su Facebook
Tensione tra Usa e Venezuela, Caracas mette in mostra jet russi ? https://l.euronews.com/zrGl - X Vai su X