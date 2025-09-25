In Abruzzo oltre 31mila giovani che non studiano e non lavorano | l' allarme di Confindustria
In Abruzzo sono oltre 31mila i giovani che non studiano e non lavorano. È quanto emerge dal Rendiconto sociale 2024 diffuso dall’Inps, secondo cui i Neet tra i 15 e i 29 anni nella regione sono 31.242, in controtendenza rispetto alla media nazionale: +12,3% contro un calo del 5,9% registrato in. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Rainaldi: “Oltre 31mila giovani Neet in Abruzzo, servono interventi urgenti” - Un dato allarmante, che richiede un’azione da parte delle istituzioni. Secondo laquilablog.it
ECONOMIA ABRUZZO: RAINALDI, “31MILA GIOVANI CHE NON STUDIANO E NON LAVORANO, E IN TROPPI EMIGRANO” - Un dato allarmante, quello diffuso dall’Inps nel Rendiconto sociale 2024, che richiede l’intervento sinergico di i ... Segnala abruzzoweb.it