Montecatini, 25 settembre 2025 – Pochi secondi e due gioiellerie che si trovano a 20 metri di distanza vengono svaligiate in contemporanea. Un doppio furto fulmineo che questa notte, poco dopo le 3, ha scosso il centro di Lamporecchio. Una banda di sei uomini, tutti incappucciati ha messo a segno il doppio colpo in una manciata di minuti. Nel mirino dei banditi le gioiellerie Gianonni ” e “ Citi ” entrambe nella centrale via Gramsci, la via principale del paese. Le due attività sono state assaltate contemporaneamente con un’azione coordinata: i malviventi hanno forzato le saracinesche con un palanchino, poi hanno sfondato le porte d’ingresso e, in pochi istanti, hanno saccheggiato gli scaffali portando via tutto l’oro disponibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In 6 minuti svaligiano due gioiellerie, estintori verso le finestre per impedire la vista ai residenti