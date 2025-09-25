Improvvisa interruzione dell’acqua nel cuore di Avellino

Avellinotoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino – Alle 19:30 di oggi si è verificata un’improvvisa interruzione dell’erogazione idrica che ha interessato il centro cittadino e l’area del centro storico. La sospensione, comunicata dai residenti e dalle attività coinvolte, non è stata preceduta da alcun avviso ufficiale.Disagi diffusi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

