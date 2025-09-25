Imprese arrivano i Money Awards 2025 premi che celebrano le eccellenze italiane

(Adnkronos) – Money.it annuncia l''istituzione di un nuovo riconoscimento per premiare le eccellenze italiane con la prima edizione dei Money Awards, un’iniziativa che intende celebrare le aziende italiane che si sono distinte per performance economica, successo in ambito startup e e-commerce e impegno sui temi strategici della sostenibilità e dell’innovazione. L’idea alla base dei Money . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: imprese - arrivano

De Pascale un anno dopo: "Priorità alle imprese. Arrivano 58 milioni"

Arrivano nuovi fondi del Comune alle imprese pluri-alluvionate: stanziati 280 mila euro

Nuovo programma su Radio Stella! Domani giovedì 25 e venerdì 26 settembre, alle 16:30, arrivano i primi due appuntamenti di “SNI - impresa acile”, condotto da Alessandra Brontu. Vi guideremo alla scoperta di SNI – Servizi Nuove Imprese, il portale di - facebook.com Vai su Facebook

Arrivano nuovi fondi europei a sostegno della #Moldova: stanziati altri 18.9 milioni di euro Obiettivi raggiunti soprattutto nel settore energetico, mentre l'#UE si prepara a sostenere #cultura e #imprese Scopri tutti i progressi @EDCittadiRoma #ED #cooperazio - X Vai su X

Money Awards: partecipa anche tu al premio dedicato alle aziende che fanno crescere l’Italia (senza dimenticare l’ambiente) - Il premio Money Awards nasce per premiare le migliori imprese italiane che, oltre, a crescere guardano all'innovazione e alla sostenibilità. Si legge su greenme.it

Hai un e-commerce o una startup innovativa? Candidala ai Money Awards e fatti premiare (è gratis e c’è tempo fino al 30/09) - Money Awards 2025: iscriviti al premio per le imprese italiane che eccellono in crescita, sostenibilità e innovazione. Come scrive greenme.it