Imprese aperte quattro appuntamenti del Consorzio Agrario di Parma

Per tutti coloro che vorranno conoscere da vicino ed approfondire la realtà imprenditoriale del Consorzio Agrario di Parma, la sua storia di oltre 130 anni, il suo radicamento nella nostra provincia e l’operatività attuale a sostegno e sviluppo delle molteplici filiere agricole e agroalimentari. 🔗 Leggi su Parmatoday.it