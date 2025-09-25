Impresa storica del polacco Bargiel | scende con gli sci dall’Everest senza ossigeno

Agi.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Il polacco Andrzej Bargiel è diventato il primo scalatore a scendere con gli sci dall'Everest (8.849 m) senza l'uso di ossigeno supplementare. Lo scialpinista polacco ha completato la discesa con gli sci fino al Campo Base, resistendo per 16 ore nella "zona della morte" prima di attraversare il Colle Sud e la cascata di ghiaccio del Khumbu.  L'Everest ha visto una manciata di discese con gli sci, ma mai una discesa continua senza ossigeno supplementare.      . 🔗 Leggi su Agi.it

impresa storica del polacco bargiel scende con gli sci dall8217everest senza ossigeno

© Agi.it - Impresa storica del polacco Bargiel: scende con gli sci dall’Everest senza ossigeno

In questa notizia si parla di: impresa - storica

ASCOLTI TV 13 LUGLIO 2025: L’IMPRESA STORICA DI SINNER TRA TV8 E SKY SPORT, DI SERA CHELSEA-PSG

Tennis Giotto, impresa storica: titolo regionale D3 femminile e promozione in D2

Storica impresa di Jannik Sinner: è il primo italiano a vincere Wimbledon

Everest, Bargiel scende in sci dalla vetta senza ossigeno - Il polacco Andrzej Bargiel è diventato il primo uomo a scendere con gli sci dall’Everest senza ossigeno supplementare. Si legge su tg24.sky.it

impresa storica polacco bargielAndrzej Bargiel punta a sciare l’Everest dalla vetta senza mai utilizzare l’ossigeno - L’alpinista polacco ha già raggiunto il Colle Sud in una prima rotazione, tornando poi al campo base con gli sci. Scrive montagna.tv

Cerca Video su questo argomento: Impresa Storica Polacco Bargiel