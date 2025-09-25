AGI - Il polacco Andrzej Bargiel è diventato il primo scalatore a scendere con gli sci dall'Everest (8.849 m) senza l'uso di ossigeno supplementare. Lo scialpinista polacco ha completato la discesa con gli sci fino al Campo Base, resistendo per 16 ore nella "zona della morte" prima di attraversare il Colle Sud e la cascata di ghiaccio del Khumbu. L'Everest ha visto una manciata di discese con gli sci, ma mai una discesa continua senza ossigeno supplementare. . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Impresa storica del polacco Bargiel: scende con gli sci dall’Everest senza ossigeno