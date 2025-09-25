Impresa storica del polacco Bargiel | scende con gli sci dall’Everest senza ossigeno
AGI - Il polacco Andrzej Bargiel è diventato il primo scalatore a scendere con gli sci dall'Everest (8.849 m) senza l'uso di ossigeno supplementare. Lo scialpinista polacco ha completato la discesa con gli sci fino al Campo Base, resistendo per 16 ore nella "zona della morte" prima di attraversare il Colle Sud e la cascata di ghiaccio del Khumbu. L'Everest ha visto una manciata di discese con gli sci, ma mai una discesa continua senza ossigeno supplementare. . 🔗 Leggi su Agi.it
Everest, l'impresa di Bargiel: l'alpinista polacco scende dalla vetta con gli sci senza ossigeno - L'atleta polacco Andrzej Bargiel ha compiuto un'impresa storica diventando il primo uomo a scalare l'Everest senza ossigeno supplementare e a completare una discesa completa con gli sci fino al Campo ...
