Imprenditore | ho sparato per difendermi

20.12 "Ho sparato per difendermi, perché ho avuto paura". Sarebbe questa la versione fornita da Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vinicolo 41enne reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna,la 33enne di Castelsardo scomparsa l'11 settembre e ritrovata morta nel suo vigneto. Durante l'interrogatorio di ieri in caserma,durato circa sei ore, Ragnedda avrebbe raccontato di aver sparato alla donna dopo un violento litigio e di aver agito per paura. Lei si sarebbe avvicinata con un oggetto in mano, quindi l'uomo avrebbe premuto il grilletto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it