Imprenditore | ho sparato per difendermi
20.12 "Ho sparato per difendermi, perché ho avuto paura". Sarebbe questa la versione fornita da Emanuele Ragnedda, l'imprenditore vinicolo 41enne reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna,la 33enne di Castelsardo scomparsa l'11 settembre e ritrovata morta nel suo vigneto. Durante l'interrogatorio di ieri in caserma,durato circa sei ore, Ragnedda avrebbe raccontato di aver sparato alla donna dopo un violento litigio e di aver agito per paura. Lei si sarebbe avvicinata con un oggetto in mano, quindi l'uomo avrebbe premuto il grilletto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: imprenditore - sparato
Omicidio di Cinzia Pinna, l’imprenditore reo confesso: “Ho sparato per difendermi”
Omicidio di Cinzia Pinna, l’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda confessa: «Ho sparato per difendermi»
Scomparsa dall'11 settembre, trovato il corpo Fermato imprenditore in Sardegna, avrebbe sparato alla 33enne https://siciliaweb.it/2025/09/scomparsa-dall11-settembre-trovato-il-corpo/… - X Vai su X
Uno sconosciuto lo aveva costretto ad entrare in un palazzo, lo aveva fatto inginocchiare e gli aveva sparato Almeno, era questo che un imprenditore napoletano aveva raccontato alla Polizia di Stato nello scorso novembre. Successivamente l'uomo ha sporto - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio di Cinzia Pinna, l’imprenditore reo confesso: “Ho sparato per difendermi” - Emanuele Ragnedda ha raccontato di una lite violenta con la 33enne di Castelsardo, scomparsa l’11 settembre e poi trovata cadavere nella tenuta vinicola dell’uomo. Da quotidiano.net
Omicidio di Cinzia Pinna, la versione di Emanuele Ragnedda: «Ho sparato per difendermi» - Sarebbe questa la versione fornita nella confessione resa agli inquirenti da Emanuele Ragnedda, l’imprenditore 41enne reo confesso dell'omicidio di Cinzia Pinna, ... lanuovasardegna.it scrive