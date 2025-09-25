Imperia arrestato ladro seriale | spaccava le vetrine con i tombini e ripuliva bar e negozi del centro

Notizie.virgilio.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Imperia per una serie di furti notturni ai danni di negozi del centro, colpiti con un tombino. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

