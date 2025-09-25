Imparare a litigare può salvare la crescita dei bambini e la salute degli adulti | la parola al pedagogista

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In una società che reprime i conflitti ma fatica a gestirli senza aggressività, imparare a confrontarsi diventa un insegnamento prezioso che aiuta i bambini a crescere, contrasta il fenomeno del bullismo e consente perfino gli adulti di tutelare la propria salute. A spiegarlo a Fanpage.it è il pedagogista Daniele Novara, fondatore del Centro Psicopedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti: "Saper litigare e gestire le differenze è il primo antidoto contro ogni forma di violenza". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: imparare - litigare

imparare litigare pu242 salvareImparare a litigare può salvare la crescita dei bambini e la salute degli adulti: la parola al pedagogista - In una società che reprime i conflitti ma fatica a gestirli senza aggressività, imparare a confrontarsi diventa un insegnamento prezioso che aiuta i ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Imparare Litigare Pu242 Salvare