Impallomeni | Allegri ha rimesso le cose a posto e ha saputo far vedere un Milan spettacolare

Pianetamilan.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'impatto di Massimiliano Allegri ha stupito molti giornalisti e opinionisti. Tra questi, Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole a TMW Radio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

impallomeni allegri ha rimesso le cose a posto e ha saputo far vedere un milan spettacolare

© Pianetamilan.it - Impallomeni: “Allegri ha rimesso le cose a posto e ha saputo far vedere un Milan spettacolare”

In questa notizia si parla di: impallomeni - allegri

Impallomeni svela: “Allegri deve far sorridere il gruppo, creare una squadra”

Impallomeni: “Il Milan è una buona squadra, Allegri deve creare un gruppo concreto”

Milan, Impallomeni: “Leao? Con Allegri ultimo treno. Se sbaglierà …”

impallomeni allegri ha rimessoMilan, è un Allegri cambiato? Ecco cosa dicono gli ospiti - Altro successo, in Coppa Italia stavolta, per il Milan di Massimiliano Allegri. Da tuttomercatoweb.com

impallomeni allegri ha rimessoImpallomeni esalta Allegri: "Si è inventato una 'Contata', può fare molto bene" - L'ex calciatore e oggi giornalista Stefano Impallomeni, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà, ha detto la sua sulla lotta al vertice in Serie ... Lo riporta tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Impallomeni Allegri Ha Rimesso