Imminente sgombero ex motel Agip mamme occupano Duomo a Napoli

25 set 2025

Tempo di lettura: 2 minuti Una ventina di mamme sta occupando dalle prime ore di oggi il Duomo di Napoli dove, davanti all’altare, hanno esposto le motivazioni della loro protesta. Le famiglie delle donne occupano da anni l’edificio dell’ex Motel Agip a Secondigliano che, come stabilito dal Comune di Napoli proprietario dell’immobile dovrebbe essere sgomberato il prossimo 8 ottobre per poi, viste le condizioni di estrema fatiscenza, essere abbattuto. ” Non siamo contro lo sgombero – spiega all’ANSA una della mamme – ma chiediamo che le promesse e gli impegni presi dall’ amministrazione nell’individuare soluzioni abitative alternative siano seguite dai fatti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

