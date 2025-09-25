Immigrazione irregolare | 41 espulsioni dall' inizio dell' anno
Dall’inizio dell’anno sono state eseguite quarantuno espulsioni: sette con accompagnamento immediato alla frontiera, dieci con trattenimento presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), venti con ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni, e quattro tramite. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
In questa notizia si parla di: immigrazione - irregolare
Meloni a Cancelliere Stocker: Lavoriamo insieme per contrasto all'immigrazione irregolare – Il video
Piantedosi rivendica il contrasto all'immigrazione irregolare e difende Salvini: "Imputabile anch'io"
Merz: la Germania non deve sovraccaricarsi di immigrazione irregolare
Ringrazio il popolo della Lega per la grande accoglienza e per aver condiviso le mie parole di coraggio sul futuro da seguire. Dobbiamo essere risoluti nelle nostre battaglie, a partire dall'islamizzazione e dall'immigrazione irregolare. - facebook.com Vai su Facebook
Di fronte ai danni dell'#immigrazione irregolare non dobbiamo aver paura di parlare di #remigrazione, soprattutto per i delinquenti stranieri. Basta buonismo! #pontida - X Vai su X
Immigrati irregolari, giro di vite a Lodi: in 7 mesi 87 espulsioni firmate dal questore Russo - Nei primi sette mesi del 2025 la Questura di Lodi ha intensificato l’attività di contrasto ... Si legge su ilgiorno.it
«Più espulsioni, criminali in calo», il questore Bonaccorso sull'aumento dei rimpatri di soggetti irregolari pericolosi: in venti giorni allontanati 24 individui - «Più espulsioni e accompagnamenti ai centri per il rimpatrio o alla frontiera, una strategia generale di utilizzo di tutti gli strumenti di cui disponiamo e i risultati ... ilgazzettino.it scrive