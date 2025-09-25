Illusione nucleare ideologia a perdere
Un’aspirazione o, se volete, un’illusione, tardiva rispetto all’urgenza della decarbonizzazione, ideologica, più onerosa del solare e dell’eolico, senza garanzie di sicurezza, legata a un vecchio paradigma che va superato. La . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: illusione - nucleare
