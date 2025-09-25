IlFattoQuotidianoit è il terzo sito di news più letto | la classifica Audicom

Nel mese di luglio 2025, IlFattoQuotidiano.it è il terzo giornale online più visitato in Italia. I lettori del nostro sito continuano a crescere, segnando un +14% rispetto al mese di giugno. Secondo i dati dell’ultima classifica AudicomAudiweb, IlFattoQuotidiano.it ha registrato una media di 1.551.504 utenti unici al giorno e 3.299.000 pagine viste. La nostra testata è quindi sul podio assoluto tra tutti i siti d’informazione (generalisti, sportivi, di settore e testate unicamente online). Al primo posto resta in testa il Corriere.it con 3.431.756 di utenti unici e 11.877.000 pagine viste, seguito da Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - IlFattoQuotidiano.it è il terzo sito di news più letto: la classifica Audicom