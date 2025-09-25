Il week-end al cinema | da Una battaglia dopo l’altra a Esprimi un desiderio
Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro e Sean Penn tornano protagonisti al cinema. Sono al centro delle scene del film “Una battaglia dopo l’altra”, che approda nelle sale giovedì 25 settembre. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Esprimi un desiderio”, con Max Angioni, Diego Abatantuono, Neva Leoni, Giorgio Colangeli, Nini Salerno, Maria Grazia Cucinotta e Antonio Gerardi. Completa il quadro dei nuovi arrivi “La casa delle bambole di Gabry”, “La voce di Hind Rajab” e “Il Padre dell’Anno”, con Michael Keaton. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “The life of Chuck”, “Demon slayer: Kimetsu no Yaiba – Il castello dell’infinito”, “Downton Abbey 3 – The gran finale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: week - cinema
Il week-end al cinema: da “Jurassic World – La Rinascita” a “Elio”
Il week-end al cinema: da “Superman” al nuovo “Jurassic World”
Il week-end al cinema: Unicorni, Superman, Jurassic World – La rinascita e…
Milan Fashion Week Women SS26, from September 23 to 29, 2025, opens the city to fashion with a program combining runways, art, cinema, music, and public installations. Public events include Cinemoda Club by Vogue Italia and Kering, Fuorimoda by nss - facebook.com Vai su Facebook
BTS MOVIE WEEKS Quattro leggendari film-concerto per rivivere insieme i momenti che hanno fatto la storia dei BTS Dal 24 settembre al 5 ottobre al cinema! Tutte le info su: https://nexostudios.it/movie/bts-movie-weeks/… - X Vai su X
Il week-end al cinema: da “Una battaglia dopo l’altra” a “Esprimi un desiderio”; / Weekend al cinema, la sfida di Leonardo DiCaprio; I nuovi film al cinema dal 25 settembre: Una battaglia dopo l'altra, La voce di Hind Rajab e Le città di pianura.
Da “La battaglia dei sessi” a “IT”: il week-end al cinema - I due attori sono al centro delle scene del film “La battaglia dei sessi”; che approda nelle sale giovedì 19 ottobre. bergamonews.it scrive
Cattivi vicini 2, La battaglia degli imperi e Cinque Tequila: il week-end al cinema - Cattivi vicini 2, La battaglia degli imperi e Cinque Tequila: il week- Come scrive bergamonews.it