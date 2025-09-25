Il week-end al cinema | da Una battaglia dopo l’altra a Esprimi un desiderio

Leonardo DiCaprio, Benicio Del Toro e Sean Penn tornano protagonisti al cinema. Sono al centro delle scene del film “Una battaglia dopo l’altra”, che approda nelle sale giovedì 25 settembre. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Esprimi un desiderio”, con Max Angioni, Diego Abatantuono, Neva Leoni, Giorgio Colangeli, Nini Salerno, Maria Grazia Cucinotta e Antonio Gerardi. Completa il quadro dei nuovi arrivi “La casa delle bambole di Gabry”, “La voce di Hind Rajab” e “Il Padre dell’Anno”, con Michael Keaton. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “The life of Chuck”, “Demon slayer: Kimetsu no Yaiba – Il castello dell’infinito”, “Downton Abbey 3 – The gran finale”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

