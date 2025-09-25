Il volto di Maurizio Cattelan scolpito da un robot ‘ritira’ premio

(Adnkronos) – Non potendo essere in fiera a Marmomac di persona, l'artista padovano Maurizio Cattelan ha deciso di inviare la sua 'testa'. Letteralmente. Nel laboratorio che realizza tutte le sue opere, un robot antropomorfo di Robotor, azienda specializzata in robotica applicata alla scultura, ha realizzato in meno di 48 ore un busto in marmo di.

