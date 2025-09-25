Il video il sangue la fuga | così è stato incastrato Emanuele Ragnedda
Una frase secca, registrata in un video: " Ho ucciso Cinzia Pinna, lì c’è il corpo ". Poche parole per chiudere un caso che negli ultimi giorni aveva assunto contorni sempre più oscuri, tra intercettazioni, sangue sulle pareti e un tentativo di fuga in mare. Le indagini hanno portato alla verità, e ora Emanuele Ragnedda si trova in carcere, accusato di omicidio volontario. La scomparsa e l’appello disperato. Cinzia era scomparsa da due settimane. L’ultima volta era stata vista in stato confusionale, barcollante tra i locali della costa e il porto di Palau. Sui social, la sorella aveva lanciato un appello accorato: " Aiutateci a trovarla ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
