Il video di Sarkozy dopo la sentenza con accanto Carla Bruni | Sono innocente questa ingiustizia è uno scandalo
Uscendo dall’aula di tribunale dopo la condanna per il finanziamento libico della sua campagna elettorale del 2007, l’ex presidente Nicolas Sarkozy ha fatto una promessa provocatoria: “E se vogliono assolutamente che io dorma in prigione, dormirò in prigione ma a testa alta”. Accanto a lui la moglie Carla Bruni. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
La sentenza è arrivata dopo mesi di processo e un'attesa che ha tenuto con il fiato sospeso mezza Francia. Il tribunale ha ritenuto Nicolas Sarkozy responsabile di aver lasciato che i suoi più stretti collaboratori operassero allo scopo di ottenere fondi dal regim
