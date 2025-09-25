Il video del corteo per la Flotilla a Bologna
Migliaia di persone si sono ritrovate sotto al Nettuno per esprimere sostegno alla Global Sumud Flotilla dopo l'attacco coi droni nella notte del 24 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla
Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue
Catania, migliaia in corteo alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla
Milano, presidio per la #Flotilla e corteo da piazza della Scala: «Se non cambierà bloccheremo la città» - X Vai su X
Bologna: solidarietà ai manifestanti fermati durante il corteo per Gaza e la Flotilla USB esprime solidarietà alle nove persone che oggi sono state fermate, trattenute e arrestate in Questura durante il corteo a Bologna. Quattro dei manifestanti portati in questura, - facebook.com Vai su Facebook
Corteo per la Flotilla a Bologna, migliaia in piazza e Giurisprudenza occupata: “Siamo antisionisti” - Nuova mobilitazione per Gaza nel cuore della città, dopo l’attacco con i droni. Come scrive msn.com
Corteo per Gaza verso il blocco della tangenziale di Bologna: video - Il corteo, diviso su entrambi i sensi di via Stalingrado, prosegue verso gli ingressi ... Da ilrestodelcarlino.it