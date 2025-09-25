Il video del corteo per la Flotilla a Bologna

Ilrestodelcarlino.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di persone si sono ritrovate sotto al Nettuno per esprimere sostegno alla Global Sumud Flotilla dopo l'attacco coi droni nella notte del 24 settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il video del corteo per la flotilla a bologna

© Ilrestodelcarlino.it - Il video del corteo per la Flotilla a Bologna

In questa notizia si parla di: corteo - flotilla

La Cgil chiama alla mobilitazione: il 6 settembre corteo di sostegno alla Global Sumud Flotilla

Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue

Catania, migliaia in corteo alla manifestazione in sostegno della Global Sumud Flotilla

In migliaia di nuovo in piazza per la Global Sumud Flotilla: Blocchiamo tutto | VIDEO; Il video del corteo per la Flotilla a Bologna; Scontri a Milano, 5 arresti. In direttissima 2 ragazze per resistenza - I segni della devastazione alla stazione di Milano, il giorno dopo gli scontri.

Corteo per la Flotilla a Bologna, migliaia in piazza e Giurisprudenza occupata: “Siamo antisionisti” - Nuova mobilitazione per Gaza nel cuore della città, dopo l’attacco con i droni. Come scrive msn.com

video corteo flotilla bolognaCorteo per Gaza verso il blocco della tangenziale di Bologna: video - Il corteo, diviso su entrambi i sensi di via Stalingrado, prosegue verso gli ingressi ... Da ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Video Corteo Flotilla Bologna