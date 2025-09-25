Il video dei quattro nuovi cuccioli di lupo in Lessinia | appartengono al branco del maschio abbattuto

In Lessinia sono stati documentati quattro nuovi cuccioli di lupo, probabilmente parte del branco del maschio abbattuto nei giorni scorsi. Una nascita cruciale in un’area dove la popolazione appare in calo e fragile, ma a rischio proprio a causa del recente abbattimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In Lessinia nei giorni scorsi sono stati documentati almeno quattro nuovi cuccioli di lupo. La scoperta è frutto delle attività di monitoraggio svolte dai nostri volontari, intensificatesi nei giorni scorsi dopo l'abbattimento di un lupo maschio adulto eseguito dalla Pr

Ci sono 4 nuovi cuccioli di lupo sulla Lessinia (VIDEO), la scoperta di "Io non ho paura del lupo": "Valutare le possibili conseguenze dell'abbattimento sulla loro sopravvivenza" - A riferirlo è "Io non ho paura del lupo", l'associazione ha inviato una comunicazione ufficiale alle istituzioni.

Quattro cuccioli del branco del lupo ucciso in Trentino: "Dovrebbero sopravvivere ma non si possono escludere ripercussioni. Gli abbattimenti non sono efficaci" - "La sopravvivenza non dovrebbe essere un problema anche se è chiaro che non si può sapere con certezza".