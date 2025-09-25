Il viaggio musicale del festival Ethnos approda sul Vesuvio con tre giorni di eventi

Napolitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il viaggio musicale di Ethnos approda sul Vesuvio. La XXX edizione del festival internazionale della world music diretto da Gigi Di Luca fa tappa questo fine settimana nel Parco Nazionale del Vesuvio, con diversi appuntamenti. Dal concerto del progetto Hysterrae che mette insieme tre cantanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: viaggio - musicale

