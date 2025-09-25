Il viaggio musicale del festival Ethnos approda sul Vesuvio con tre giorni di eventi
Il viaggio musicale di Ethnos approda sul Vesuvio. La XXX edizione del festival internazionale della world music diretto da Gigi Di Luca fa tappa questo fine settimana nel Parco Nazionale del Vesuvio, con diversi appuntamenti. Dal concerto del progetto Hysterrae che mette insieme tre cantanti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: viaggio - musicale
KPop Demon Hunters: il viaggio verso il successo globale spiegato dal produttore musicale
«Quando ci si trova»: il viaggio musicale di chiamamifaro in ‘Lost & Found’
“Onirica”: il nuovo album di Emanuele Scataglini è un viaggio musicale tra sogno e realtà
CASIO Music. . Andrea Govoni e il suo viaggio musicale… con il CDP-S110 di Casio Cantautore, pianista e viaggiatore instancabile, Andrea Govoni ha calcato palchi di ogni tipo, dai piccoli club ai teatri, condividendo la sua musica con il pubblico e collabor - facebook.com Vai su Facebook
Il festival Ethnos approda sul Vesuvio: tre giorni di eventi con i live di Hysterrae a Boscoreale - La XXX edizione del festival internazionale della world music diretto da Gigi Di Luca fa tappa questo fine ... Scrive napolivillage.com
La trentesima edizione di Ethnos fa tappa a Portici, Napoli e San Giorgio a Cremano - La XXX edizione del festival Ethnos prosegue a Portici, Napoli e San Giorgio a Cremano. Lo riporta napolivillage.com