Il viaggio del Locomotive Jazz festival prosegue tra note e architettura

LECCE - Dal Teatro Apollo di Lecce alle chiese più suggestive del centro storico, il Locomotive Jazz Festival apre gli spettacoli autunnali con cinque giorni di concerti che promettono emozioni, incontri e note indimenticabili. Dopo aver incantato il pubblico con gli spettacoli itineranti estivi. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

