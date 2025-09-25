Il venerdì del Festival del Buon Vivere | Marianna Aprile con Luca Telese Ciacci e la Notte Europea dei Ricercatori

Forlitoday.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo fine settimana del Festival del Buon Vivere – al complesso dei Musei di San Domenico di Forlì – entra nel vivo venerdì 26 settembre con grandi protagonisti: Marianna Aprile e Luca Telese saranno al centro di un incontro speciale su giornalismo e memoria, Alessandro Ciacci porterà in. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

venerd236 festival buon vivereFestival del Buon Vivere, Alberto Pellai, Martina Marchiò, Vasco Brondi, in scena - Gli altri eventi di mercoledì 24 settembre – Ore 9:30, Chiostro Musei San Domenico – “160 film e serie tv da vedere prima dei 16 anni (ma anche dopo)”, con Manlio Castagna, per le scuole. Lo riporta varesepress.info

venerd236 festival buon vivereForlì, torna il Festival del Buon Vivere. XVI edizione dedicata alla “Intelligenza sentimentale” - A Forlì, dal 18 al 28 settembre 2025, torna il Festival del Buon Vivere: incontri, spettacoli, musica, mostre, laboratori e attività diffuse ... ravennanotizie.it scrive

