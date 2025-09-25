Il tunisino fuggiasco Ancora non si trova è caccia all’uomo

Ancora non si trova ma gli agenti della Polizia Stradale stannno continuando a cercare con il massimo impegno il tunisino, un 30enne di media statura e con baffi, che, essendo un irregolare in Italia, dalla provincia di Venezia veniva trasportato in un centro di accoglienza in Puglia per poi essere rimandato in Tunisia, suo paese di orgine. Durante l’accompagnamento martedì mattina, gli agenti, percorrendo l’ A14, lo stavano portando verso il Sud e si sono fermati nell’area di servizio Rubicone Est. Approfittando della sosta il tunisino è scappato facendo perdere le proprie tracce. Subito è iniziata una massiccia caccia all’uomo che ha visto impegnati pattuglie della Polizia di Stato di Cesena e Carabinieri anche con l’ausilio di un elicottero del 13° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Forlì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

